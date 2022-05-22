Дзюба объявил об уходе из "Зенита"

Он поблагодарил руководство клуба

Артём Дзюба ушёл из "Зенита". Футболист объявил об этом в своём Telegram-канале. "Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвёл вас", - написал Дзюба.

Спортсмен намерен двигаться дальше. "Супергероя ждут новые приключения", - пообещал Дзюба и разместил ролик, в котором он предстал в костюме Дэдпула - антигероя комиксов Marvel.

Артёму Дзюбе 33 года. Он признан лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Футболист начал свою карьеру в московском "Спартаке", но дольше всего задержался в петербургском "Зените".

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