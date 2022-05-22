Российские военные сбили ещё 11 беспилотников над Украиной

Поражены районы сосредоточения техники ВСУ

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе 11 украинских беспилотников. Также поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Авиация уничтожила за день более 210 националистов, поражены 38 единиц украинской военной техники. В Харьковской области перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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