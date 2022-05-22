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Станет ли новый "Москвич" народным автомобилем

14:48
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Машины будут собирать на бывшем заводе Renault

Тема этой недели в столице - новая жизнь московского автомобильного завода. В понедельник мэр Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать его на баланс города после того как предыдущий собственник - иностранная компания Renault - свернула бизнес в России и собралась предприятие закрыть.

Теперь на заводе снова будут выпускать легковые машины под легендарным брендом "Москвич". Когда-то он был синонимом народного автомобиля и ожидается, что в своём новом воплощении им и останется.

Ксения Игнатова - о славном прошлом и возможном будущем "Москвича" (смотрите видео).

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