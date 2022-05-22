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НОВОСТИ

Объявлено об успехах российских учёных в создании лекарства от рака

15:36
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Московские врачи развивают технологии лечения онкологических заболеваний

Радиоактивный препарат, который изнутри разрушает опухоль. Столичные медики продолжают развивать передовую технологию лечения онкологических заболеваний.

Помимо эффективности метода важно ещё и то, что он - полностью российский. Необходимые субстанции и препараты выпускаются в нашей стране. И это не единственная отечественная разработка, призванная помочь пациентам с тяжёлым недугом.

Подробности – в репортаже Натальи Тарасовой (смотрите видео).

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