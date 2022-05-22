Объявлено об успехах российских учёных в создании лекарства от рака

Московские врачи развивают технологии лечения онкологических заболеваний
Радиоактивный препарат, который изнутри разрушает опухоль. Столичные медики продолжают развивать передовую технологию лечения онкологических заболеваний.
Помимо эффективности метода важно ещё и то, что он - полностью российский. Необходимые субстанции и препараты выпускаются в нашей стране. И это не единственная отечественная разработка, призванная помочь пациентам с тяжёлым недугом.
Подробности – в репортаже Натальи Тарасовой (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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