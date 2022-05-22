Минобороны показало зрелищные кадры боевой работы экипажей Ка-52

Лётчики выполняют задачи на Украине

Министерство обороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолётов Ка-52. Сначала лётчики готовят машины к вылету, затем наносят удары по военным целям на Украине.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшие сутки в небе над Украиной были сбиты 11 беспилотников. Также поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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