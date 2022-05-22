Пугачёва неожиданно отреагировала на вопрос о разводе с Галкиным

Звезда за словом в карман не полезла

Алла Пугачёва продемонстрировала журналистам свой весёлый нрав. Звезда известным жестом ответила на предположение о разводе с юмористом Максимом Галкиным, пишет 5-tv.ru.

"Мне зачитали, что мы с Максом разводимся", - сказала звезда, рассмеялась и неожиданно показала в камеру фигу.

Слухи о разводе самой известной пары страны возникли не на пустом месте. Недавно нумеролог Клара Кузденбаева предупредила Пугачёву и Галкина о возможном разладе в семье.

Масла в огонь подлила скандальный блогер Лена Миро. Она высказала мнение, что инициатором разрыва станет Алла Борисовна, так как не захочет оставаться надолго в жарком Израиле из-за политической позиции своего мужа.

Галкин и Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль несколько месяцев назад. Примадонна уверяла, что они вернутся в Россию к началу учебного года.

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