Сапёр из ДНР рассказал о зверствах украинских националистов

Они сжигали дома вместе с людьми

Украинские националисты в Мариуполе во время отступления уничтожали жилые дома вместе с жильцами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным "Крот".

По словам сапёра, боевики во время бегства из жилых кварталов города к промзоне выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме.

Несколько дней назад Мариуполь был освобождён от националистов. Единственным центром сопротивления оставалась промзона завода "Азовсталь". Там прятались около трёх тысяч боевиков. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру. На этой неделе Минобороны объявило о том, что все боевики покинули территорию завода.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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