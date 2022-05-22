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Украину пообещали принять в ЕС через 15-20 лет

17:26
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Такой прогноз сделал французский дипломат

Украина сможет стать членом Евросоюза через 15-20 лет. Такие сроки озвучил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. Он призвал европейцев к честности.
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"Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", - дипломат в интервью радиостанции Radio J.

Похожее заявление не так давно сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тоже предупредил украинцев о том, что их страна сможет стать полноправным членом европейской семьи через несколько лет, а то и десятилетий.

В мае Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и заполнила специальный опросник, необходимый для начала процедуры рассмотрения заявки.

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