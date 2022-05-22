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Собянин рассказал о реставрации исторических станций метро

18:48
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

48 станций - памятники культурного наследия

Московские власти бережно относятся к историческим станциям метро и следят за тем, чтобы они сохраняли свой первоначальный облик. За последние несколько лет отреставрированы более 20 станций подземки, сообщил в своём Telegram-канале Сергей Собянин.
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"Москвичи и гости города ценят московское метро за его удобство, пунктуальность и уникальный дизайн. Это один из самых красивых и сложных архитектурных объектов страны", - отметил мэр.

Он рассказал о характерных для каждой эпохи элементах оформления станций. В1950-х годах архитекторы использовали элементы сталинского ампира. А в хрущёвские годы строили проще и функциональнее, отдавая приоритет скорости.

В Московском метро 48 станций признаны памятниками культурного наследия. Их вестибюли и платформы - произведения искусства, напомнил Собянин.

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