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В Белоруссии рассказали об украинских диверсантах на территории страны

18:21
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза

На территорию Белоруссии проникают украинские диверсанты. Об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
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"Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - рассказал он.

По данным белорусской стороны, группировка украинских военных на Ровенском направлении составляет более 10 тысяч человек, на Черниговском -  более четырёх тысяч, на Киевском – около шести тысяч человек. На прошлой неделе в Белоруссии заявили о развёртывании сил специальных операций на этих направлениях.

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