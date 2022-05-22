Ещё в одной европейской стране обнаружена оспа обезьян

Первый случай зарегистрирован в Австрии

В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян, сообщило 22 мая Австрийское агентство печати. Болезнь выявлена у 35-летнего мужчины, он помещён в одну из больниц Вены.

Ранее сегодня ВОЗ сообщила, что в мире подтверждены 92 случая оспы обезьян. Заболевание подозревают ещё у нескольких десятков пациентов.

Оспа обезьян характерна для стран Африки, но сейчас случаи заражения есть в США, Канаде, Австралии, Израиле и около десяти европейских государств. Вирус стремительно распространяется по континенту.

Вирус вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость. Обычно заболевание протекает легко, но в некоторых случаях может приводить к летальному исходу.

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