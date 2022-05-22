Россия поставит на боевое дежурство около 50 ракет "Сармат"

Об этом сообщил Дмитрий Рогозин

В ближайшее время Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых стратегических ракет "Сармат". Об этом у себя в Telegram-канале написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни", - сообщил он.

Накануне Рогозин назвал сроки поставок межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в войска. Они должны встать на вооружение в конце осени. До этого времени, по словам Рогозина, продолжатся испытания ракет.

20 апреля прошёл успешный запуск ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. За испытаниями лично наблюдал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ракеты "Сармат" могут быть оснащены гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард". В такой комплектации ракета становится неуязвимой для средств ПВО потенциального противника.

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