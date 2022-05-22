ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия поставит на боевое дежурство около 50 ракет "Сармат"

19:44
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Об этом сообщил Дмитрий Рогозин

В ближайшее время Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых стратегических ракет "Сармат". Об этом у себя в Telegram-канале написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Названы сроки поставок ракет "Сармат" в войска

"Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни", - сообщил он.

Накануне Рогозин назвал сроки поставок межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в войска. Они должны встать на вооружение в конце осени. До этого времени, по словам Рогозина, продолжатся испытания ракет.

20 апреля прошёл успешный запуск ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. За испытаниями лично наблюдал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ракеты "Сармат" могут быть оснащены гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард". В такой комплектации ракета становится неуязвимой для средств ПВО потенциального противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Испытание межконтинентальной ракеты "Сармат"
Испытание межконтинентальной ракеты "Сармат"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.