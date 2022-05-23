Антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам

Ситуацию оценил глава МИД Мали

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп оценил эффект от санкций, которые страны Запада вводят против России.

По его словам, цены на все продукты выросли, также могут быть затронуты банковские операции.

"Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения", - добавил глава МИД в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил, что Мали столкнулась с дефицитом пшеницы на рынке.

Как подчеркнул Диоп, любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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