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Антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам

08:11
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Ситуацию оценил глава МИД Мали

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп оценил эффект от санкций, которые страны Запада вводят против России.

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По его словам, цены на все продукты выросли, также могут быть затронуты банковские операции.

"Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения", - добавил глава МИД в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил, что Мали столкнулась с дефицитом пшеницы на рынке.

Как подчеркнул Диоп, любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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