Норвегия ответила на призыв Польши делиться прибылью

Речь идет о возросших доходах от экспорта нефти и газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил. что из-за ситуации на Украине Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа, поэтому "должна немедленно поделиться". Польскому премьеру ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Он отметил, что возросшие доходы от экспорта нефти и газа поступают в основном в пенсионный фонд для будущих поколений, передает газета Aftenposten.

Кроме того, Петерссон заявил, что из-за падения фондового рынка размер фонда сократился приблизительно на 550 млрд норвежских крон, а потребители пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин.

"Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и будет продолжать вносить еще больший вклад", - также сказал дипломат.

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