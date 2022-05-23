В России может вырасти доля дельта-штамма коронавируса

Роспотребнадзор не исключает такого развития событий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, может ли в России вырасти доля дельта-штамма коронавируса.

"Это возможно", - сказала она в беседе с ТАСС.

Как уточнила руководитель ведомства, такое развитие событий не исключено, если иммунитет к дельта-штамму начнет ослабевать. В настоящее время плотность иммунитета достаточная.

Согласно данным на середину мая, 99,24% случаев COVID-19 в России приходится на штамм "омикрон", 0,3% - на штамм "дельта".

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