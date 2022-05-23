Боррель: запасы военной техники стран ЕС истощены

Союз намерен укреплять собственную оборону

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, работу следует вести по трем основным направлениям.

"Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет. В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны или космическую ситуационную осведомленность", - написал Боррель в блоге.

По его словам, в настоящее время запасы военной техники стран ЕС истощены в связи с оказанием помощи Украине. Вместе с тем дипломат добавил, что союз отреагировал на конфликт на Украине "быстро и решительно".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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