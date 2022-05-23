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Боррель: запасы военной техники стран ЕС истощены

09:17
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Союз намерен укреплять собственную оборону

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, работу следует вести по трем основным направлениям.

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"Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет. В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны или космическую ситуационную осведомленность", - написал Боррель в блоге.

По его словам, в настоящее время запасы военной техники стран ЕС истощены в связи с оказанием помощи Украине. Вместе с тем дипломат добавил, что союз отреагировал на конфликт на Украине "быстро и решительно".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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