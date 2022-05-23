В России запустили горячую линию по вопросам детского отдыха

Она будет работать до 10 июня

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с 23 мая 2022 года во всех субъектах России открывается тематическая горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров.

Телефон в Москве - 8 (495) 539-36-96, в Подмосковье - 8 (495) 582-96-24, в Санкт-Петербурге - 8 (812) 764-02-39.

Работать горячая линия будет до 10 июня. Специалисты ответят в том числе на вопросы о детском питании, оформлении претензии в адрес продавца, сборах ребенка в детский лагерь.

Номера телефонов тематической горячей линии представлены на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

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