Подтверждения были найдены на территории "Азовстали"

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе найдены свидетельства того, что боевики формирования украинских националистов "Азов" (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в России) уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей.

Как пишут "Известия", неонацисты минировали территорию "Азовстали" не только для того, чтобы навредить военнослужащим России и республик Донбасс, но и с целью уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями.

Корреспондент издания рассказал, что в тот момент, когда сдавались последние боевики "Азова", часть их сообщников совершали взрывы на территории завода, чтобы избавиться от телефонов, планшетов, ноутбуков.

Ранее президента Франции Эмманюэля Макрона попросили "объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"