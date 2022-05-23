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"Известия": украинские националисты уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

09:17
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Подтверждения были найдены на территории "Азовстали"

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе найдены свидетельства того, что боевики формирования украинских националистов "Азов" (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в России) уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей.
Опубликованы новые кадры сдачи в плен последней группы боевиков с "Азовстали"

Как пишут "Известия", неонацисты минировали территорию "Азовстали" не только для того, чтобы навредить военнослужащим России и республик Донбасс, но и с целью уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями.

Корреспондент издания рассказал, что в тот момент, когда сдавались последние боевики "Азова", часть их сообщников совершали взрывы на территории завода, чтобы избавиться от телефонов, планшетов, ноутбуков.

Ранее президента Франции Эмманюэля Макрона попросили "объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину".

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