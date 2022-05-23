WSJ: США допустили возможность отправки спецназа на Украину

Источники объясняют это необходимостью охраны диломатов

Военные и дипломатические круги в США обсуждают предложение направить на Украину военнослужащих с целью защиты и обороны американской дипломатической миссии и ее сотрудников. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет Wall Street Journal, обсуждаются планы восстановления присутствия в Киеве американских морпехов, которые обычно охраняют дипломатические представительства США по всему миру.

Источники указывают, что появление американских военных сил на Украине пойдет вразрез с заявлениями президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отправит своих военных на Украину.

При этом уточняется, что до сих пор официальные запросы по данному вопросу президенту США Джо Байдену не поступали.

Американские власти неоднократно подчеркивали, что военнослужащие США не будут принимать участия в конфликте на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами, что НАТО также не будет напрямую вмешиваться в конфликт.

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