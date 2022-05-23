Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире превысило 100 млн

Об этом рассказали в специализированной структуре ООН

Количество людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило 100 млн человек впервые за всю историю. Об этом рассказали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Специалисты уточнили, что в конце 2021 года число принудительно перемещенных людей в мире выросло до 90 млн из-за новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия.

Ситуация на Украине привела в 2022 году к перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал показатель в 100 млн человек суровой цифрой, которая и отрезвляет, и внушает беспокойство. Переломить ситуацию может лишь установление мира и стабильности, цитирует Гранди ТАСС.

В Великобритании ранее установили порядок приема беженцев с Украины. Они должны прибывать исключительно легально. Что делать с ними дальше, Лондон решит сам. Как один из вариантов — переправка беженцев в Руанду, которую правительство Великобритании считает надежным партнером в гуманитарных миссиях.

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