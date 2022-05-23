ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире превысило 100 млн

08:20
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Об этом рассказали в специализированной структуре ООН

Количество людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило 100 млн человек впервые за всю историю. Об этом рассказали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Беженцам из Украины и Донбасса помогают найти работу в России

Специалисты уточнили, что в конце 2021 года число принудительно перемещенных людей в мире выросло до 90 млн из-за новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия.

Ситуация на Украине привела в 2022 году к перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал показатель в 100 млн человек суровой цифрой, которая и отрезвляет, и внушает беспокойство. Переломить ситуацию может лишь установление мира и стабильности, цитирует Гранди ТАСС.

В Великобритании ранее установили порядок приема беженцев с Украины. Они должны прибывать исключительно легально. Что делать с ними дальше, Лондон решит сам. Как один из вариантов — переправка беженцев в Руанду, которую правительство Великобритании считает надежным партнером в гуманитарных миссиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Беженцы
Беженцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.