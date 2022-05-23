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Опрос показал, за какую зарплату россияне откажутся от выходных и отпусков

09:18
  • понедельник
  • 23 мая 2022

У мужчин более высокие зарплатные ожидания

Жители России, принимавшие участие в исследовании сервиса "Работа.ру", выразили готовность оказаться от выходных за повышенную заработную плату. В среднем респонденты называли показатель в 167 тысяч рублей.
Названа сумма задолженности по зарплате в России

Опрошенные мужчины хотели бы получать на 24% больше, чем женщины: 193 тысячи и 156 тысяч рублей в месяц соответственно.

Авторы исследования отметили, что у мужчин зарплатные ожидания традиционно выше, чем у женщин, сообщает RT.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что в майские праздники в 2022 году работали 18% россиян. Из них 40% сообщили, что работают по графику или сменами, 17% вынуждены работать из-за низкого заработка. Для 16% респондентов важны денежные накопления, поэтому они стараются использовать любой шанс дополнительно заработать.

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