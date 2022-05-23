В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Планы НАТО оказались сорваны

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что спецоперация позволила ДНР обеспечить себе выход к Азовскому морю.

"Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", - уточнил Мурадов в разговоре с РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в результате российской спецоперации оказались сорваны планы НАТО закрепиться в регионе путем строительства военных баз.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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