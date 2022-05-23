ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса

Украинские войска пытаются запугать местное население

Украинские националисты продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса, целенаправленно бьют по жилым кварталам. Накануне погибла женщина в поселке Владимировка, ранение получил житель Макеевки. Под ударом ВСУ оказалась и деревня Белозерка Херсонской области. Как сообщают в нашем Минобороны, радикалы били запрещенными международной конвенцией кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган". Всего выпустили 8 неуправляемых ракет. Жертвами стали два мирных жителя, один из них - 14-летний подросток. Около 10 получили ранения. Разрушены дома. В прицеле неонацистов и микрорайоны столицы ДНР, а также ее пригороды.

В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район. В двух стоящих друг напротив друга пятиэтажках выбиты окна. Никто не погиб, но ущерб теракта ещё предстоит оценить. Военных объектов здесь нет. За домом находится детский сад. На парковке полностью сгорело три автомобиля, ещё как минимум три повреждены осколками. Местные жители наводят порядок во дворе и в квартирах. И показывают осколки, которые разлетелись на десятки метров.

"Украинские войска своими артиллерийскими обстрелами пытаются ввести население Донбасса в ступор. Запугать его. Их обстрелы не имеют систематического характера. То есть они бьют практически куда попало. Соответственно, они пытаются нагнетать страх, панику среди мирного населения", - рассказывает военный корреспондент Народной милиции ДНР Глеб Любящев.

Впрочем, всё это только ещё сильнее мотивирует наших бойцов быстрее добиться полного освобождения Донбасса.

Минобороны показало кадры работы российских "Аллигаторов" - вертолетов Ка-52. Ударами ракет поражается замаскированная в лесополосе техника и личный состав ВСУ. Один заход и силы противника уничтожены. Причем цель поражена на удалении, с расстояния в пять километров.

"Боевое применение очень высокоточное. На ней установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить противника на удалении свыше 10 км", - объясняет штурман-оператор Николай.

Поддерживает авиация и наземные силы. Колонна техники движется на передовую в ЛНР. Местные жители поддерживают военных - на северо-западе республики развивается наступление в районе Попасной и Северодонецка. Положение ВСУ становится всё сложнее. Накануне там был разрушен мост, через который украинская группировка получала снабжение. В районе Авдеевки артиллерия точными ударами уничтожила украинские танки.

Мирному населению доставляют предметы первой необходимости. В освобождённых от националистов районах важно помочь людям, оказавшимся в тяжёлой гуманитарной ситуации. Поэтому каждой нуждающейся семье практически индивидуальный подход. Особенно это важно, когда речь идет о медикаментах. Этим жителям Донецкой народной республики сотрудники координационного центра привезли лекарства для ребёнка (см. видео).

— Большое спасибо в спасении нашего ребёнка. Большое-большое спасибо! Теперь мы будем мониторить уровень сахара в крови, это для его здоровья, большое спасибо!

А так гуманитарную помощь доставляют в Запорожье (см. видео). Это город Мелитополь. Продуктовые наборы раздают местным жителям, в первую очередь, многодетным семьям.

Пётр Вершинин, Николай Карбанов, Андрей Алексеев. "ТВ Центр", Донецкая народная республика.

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