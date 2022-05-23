Минобороны назвало новые имена героев спецоперации

Они проявили мужество и отвагу

Наши военнослужащие продолжают проявлять мужество и героизм в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

Старшина Андрей Бутолин предотвратил диверсию националистов в освобожденном населенном пункте. Его группа обнаружила и атаковала неприятеля. Уничтожены 15 радикалов и одна единица техники. А двое пленных диверсантов раскрыли местоположения артподразделений врага.

Рядовой Игорь Краснюк под шквальным огнем противника сумел оказать помощь двоим раненым товарищам, вытащил их из подбитой БМП и до прихода подкрепления сумел ликвидировать троих националистов, которые пытались захватить в плен наших мотострелков.

Командир зенитной ракетной батареи капитан Алексей Александров со своими подчиненными накануне обнаружил и уничтожил три воздушные цели неприятеля. А всего за неделю боевыми расчетами Александрова при отражении вражеских атак, ликвидированы 3 штурмовика, 4 бомбардировщика и 7 беспилотников "Байрактар" ВСУ.

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