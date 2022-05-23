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Минобороны показало кадры работы "Бук-М3" в ходе спецоперации

08:40
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Комплекс успешно поразил четыре украинские ракеты

Минобороны обнародовало впечатляющие кадры работы подразделений наших ПВО. Во время одного из дежурств был обнаружен украинский беспилотник. Дрон, оснащенный  двумя бомбами, сбили зенитно-ракетным комплексом. Как выяснилось, это лишь отвлекающий маневр противника, для того чтобы нанести другой удар - с помощью "Точки-У". Но у боевиков ничего не вышло - наш ЗРК "Бук-М3" успешно поразил  четыре баллистические ракеты.

"Станция позволяет в реальном масштабе времени обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов и заканчивая баллистическими ракетами. Станция автоматически захватывает цели и выдает их на командный пункт зенитного ракетного дивизиона, где производится целераспределение и соответственно  уничтожаются воздушные цели. Одновременно станция может вести до 300 воздушных целей. Возможности станции позволяют обнаруживать цели на высоте 25 километров и на дальности до 170 километров", - сообщил начальник станции обнаружения целей Азат.

Успешно выполняют задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры Украины и экипажи наших истребителей Су-35С. Для поражения авиатехники, РЛС, а также комплексов ПВО противника летчики применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Вылеты проводят в светлое и темное время суток, при любых погодных условиях. Су-35 нет равных в его классе - это сверхманёвренный истребитель дальнего и ближнего боя. Он способен ликвидировать надводные и наземные цели, прикрытые средствами противовоздушной обороны и расположенные на значительном расстоянии от  аэродрома базирования.

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