Первая в мире страна ввела карантин из-за оспы обезьян

Это Бельгия

Бельгия стала первой в мире страной, которая ввела 3-недельный карантин для заболевших. Оспа обезьян обнаружена у троих человек, сейчас они госпитализированы.

В мире подтверждены уже более 100 случаев. Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения. Заболевание распространено, в основном, в Африке и почти никогда не выходило за пределы континента. Теперь же оспа обезьян зафиксирована в США, Канаде, Австралии, Израиле и ряде европейских государств, в том числе Германии, Франции, Великобритании.

Накануне о первом пациенте сообщили в Швейцарии и Австрии. У гражданина Греции диагноз не подтвердился.

Вирус вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость.



В Роспотребнадзоре оценивают риск проникновения инфекции в нашу страну как низкий, однако в целях безопасности на границе усилены меры санитарного контроля.

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