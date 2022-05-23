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"На 7 градусов ниже положенного": чего ждать от погоды в Москве в понедельник

08:23
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Существенных осадков не прогнозируется

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА "Новости", что в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

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"Плюс 12-14 в столице, 10-15 градусов тепла в Подмосковье. Такие значения на 6-7 градусов ниже положенного по климату", - сказал метеоролог.

Он добавил, что существенных осадков не будет.

Ветер - северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

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