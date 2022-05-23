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В Совфеде заявили, что "холодная война" не заканчивалась

09:24
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Было лишь перемирие

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в посте в Telegram, что "холодная война" не прекращалась.

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"Было "перемирие" 90-х, когда новая Россия, с точки зрения Запада, капитулировала, прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром", - написал сенатор.

По его словам, проблему СССР Запад решал в том числе санкциями и бойкотами, но главным образом - созданием военной угрозы в формате изнуряющей гонки вооружений.

Историю последних двух десятилетий Косачев назвал временем осознания ответственности России за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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