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Неизвестный открыл стрельбу в нью-йоркском метро

09:31
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Погиб 48-летний мужчина

Неизвестный мужчина открыл огонь в вагоне нью-йоркского метро, сообщила местная полиция.

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Уточняется, что погиб один человек. По данным правоохранительных органов, злоумышленник выстрелил в жертву - мужчину 48 лет - с близкого расстояния.

На станции "Канал-стрит" подозреваемый покинул поезд и скрылся. Ведутся его поиски.

В апреле в подземке Нью-Йорка также имел место инцидент со стрельбой. Преступник бросил дымовую шашку и открыл огонь. Тогда пострадали 23 человека.

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