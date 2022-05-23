Неизвестный открыл стрельбу в нью-йоркском метро

Погиб 48-летний мужчина

Неизвестный мужчина открыл огонь в вагоне нью-йоркского метро, сообщила местная полиция.

Уточняется, что погиб один человек. По данным правоохранительных органов, злоумышленник выстрелил в жертву - мужчину 48 лет - с близкого расстояния.

На станции "Канал-стрит" подозреваемый покинул поезд и скрылся. Ведутся его поиски.

В апреле в подземке Нью-Йорка также имел место инцидент со стрельбой. Преступник бросил дымовую шашку и открыл огонь. Тогда пострадали 23 человека.

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