Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу

У фирмы был контракт на получение трех Cessna Grand Caravan EX 208B

АО "Авиакомпания Камчатка" прекращает деятельность, передает со ссылкой на пресс-службу перевозчика "Интерфакс".

Как уточняется в публикации, у фирмы был контракт на получение трех Cessna Grand Caravan EX 208B (американский легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест), который был расторгнут по инициативе США.

"К сожалению, пока в России не производятся судна аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", - объяснили в пресс-службе.

"Камчатка" получила дающий право выполнять коммерческие перевозки сертификат эксплуатанта летом 2021 года. Базировалась компания в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"