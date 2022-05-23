Россия предложила ограничить экспорт зерна всем странам ЕАЭС

Это помогло бы бороться с реэкспортом
Россия настаивает, чтобы все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввели квоты и пошлины на вывоз зерна. В Москве также хотят пролонгировать ограничения на поставки в ЕАЭС, введенные до 30 июня.
На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны, рассказали источники "Коммерсанта". Российские власти считают это необходимым для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.
К настоящему времени полный запрет на вывоз пшеницы ввела Белоруссия. Армения и Киргизия готовят решения о пошлинах и квотах, сообщает осведомленный источник. Казахстан выступает против пошлин, считая их помехой местным сельхозпроизводителям.
Официальные комментарии от российского Министерства сельского хозяйства не поступали.
В России в 2022 году сбор зерновых может оказаться рекордным за всю историю России. Урожай зерна может составить 130 миллионов тонн, из которых 87 миллионов пшеницы, рассказал президент России Владимир Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"