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Семь человек погибли при пожаре на судне на Филиппинах

10:19
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Спасены 105 человек

Семь человек погибли во время пожара, который вспыхнул на судне у филиппинского острова Лусон. Всего на борту находились 124 пассажира.

ЧП произошло недалеко от берега - до пункта назначения оставалось меньше километра. Люди в панике стали прыгать в воду. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и береговой охраны.

По официальным данным, спасены 105 человек, шесть из них госпитализированы. Судьба 12 пассажиров неизвестна.

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Пожар на судне на Филиппинах
Пожар на судне на Филиппинах
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