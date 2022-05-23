Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

Идет экономическая война

Первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рассказал в беседе с РБК, что импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года.

Собеседник издания уточнил, что из-за закрытия портов и запретов для российских судов больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях. Вместе с тем в странах Прибалтики и Польше грузы искусственно тормозятся.

"Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война", - добавил Давыдов.

По его словам, активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, основная цель санкционной политики Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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