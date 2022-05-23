В России предложили смягчить валютные ограничения

Это касается валютной выручки экспортеров

Министерство финансов и Банк России выступают за смягчение требования по продажи валютной выручки для российских резидентов — участников внешнеэкономической деятельности.

По словам осведомленных источников, которые цитирует ТАСС, ведомства подготовили предложение по снижению планки обязательной продажи не менее 80% валютной выручки. В случае одобрения этой инициативы экспортерам придется продавать только 50%.

Предполагается, что предложение Минфина и ЦБ рассмотрят в федеральном правительстве в течение недели 23-29 мая.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что ввести дополнительные нормы валютного контроля пришлось из-за заморозки части резервов Банка России в рамках западных санкций.

С 28 февраля российских резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязали в обязательном порядке продавать не менее 80% выручки по внешнеторговым договорам.

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