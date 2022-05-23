Байден готов защищать Тайвань военным путем

По словам президента США, неуместна сама мысль о силовом изменении статуса острова

Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, что Вашингтон готов военным путем защищать Тайвань.

"Да, это обязательство, которое мы взяли на себя", - сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.

"Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине", - уточнил президент США.

Кисида же, в свою очередь, отметил, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня.

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