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Росгидромет назвал срок возвращения погоды в Москве к климатической норме

10:30
  • понедельник
  • 23 мая 2022

В мае погода еще порадует теплом

Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни весны. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
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По словам эксперта, под конец мая погода порадует жителей и гостей столицы: температура воздуха поднимется и вернется к климатической норме.

Однако в последние дни мая метеорологи не исключают кратковременные дожди, а местами — грозы, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее рассказал, что 23 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет на 6-7 градусов ниже положенного по климату, зато существенных осадков не ожидается.

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