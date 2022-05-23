Росгидромет назвал срок возвращения погоды в Москве к климатической норме

В мае погода еще порадует теплом

Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни весны. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

По словам эксперта, под конец мая погода порадует жителей и гостей столицы: температура воздуха поднимется и вернется к климатической норме.

Однако в последние дни мая метеорологи не исключают кратковременные дожди, а местами — грозы, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее рассказал, что 23 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет на 6-7 градусов ниже положенного по климату, зато существенных осадков не ожидается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"