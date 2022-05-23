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Биолог рассказал, когда россиянам ждать массового нашествия комаров

10:39
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Из-за холодной погоды насекомые появятся позднее

Первые комары уже начали появляться в Центральной России, однако массовое нашествие этих насекомых задержится из-за прохладной погоды. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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Как пояснил эксперт, чтобы яйца, а потом личинки комаров развивались, нужна теплая вода, в которой процесс развития занимает две-три недели. Обычно это происходит в конце мая – начале июня.

В 2022 году весна несколько затянулась, поэтому можно ожидать задержки массового появления комаров на неделю, уточнил Марьинский.

Специалист также развеял миф о том, что комары кусают людей с разной частотой в зависимости от времени года. Однако у этих насекомых выражены суточные пики активности — активнее комары кусаются вечером, сообщает радио Sputnik.

Другие насекомые, представляющие опасность — клещи — уже появились на природных территориях. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за год в России почти вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей, обратившихся в медицинские организации.

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