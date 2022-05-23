Моргенштерн подал в суд на Минюст

Дата рассмотрения иска пока не назначена

Как сообщили в Замоскворецком суде Москвы, рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) подал в суд на Министерство юстиции России.

"Административный иск к Министерству юстиции зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена", - приводит сообщение суда РИА "Новости".

Уточняется, что рэпер намерен оспорить включение себя в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Адвокат музыканта уточнил, что Моргенштерн не занимается политической деятельностью.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками в социальных сетях". После этого рэпер уехал из России.

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