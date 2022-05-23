Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа

Документ проработал почти 30 лет

Власти Польши приняли решение разорвать соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года.

Об этом заявил уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Согласно соглашению, Польша получала от России до 10 миллионов кубометров газа в год. Документ был подписан в 1993 году.

"Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", - сказал Наимский (цитата по "РИА Новости").

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