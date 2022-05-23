"Вас кинут так же, как меня": военнослужащий ВСУ обратился к украинцам

Ежедневно в плен сдаются десятки украинских военных

На подступах к заводу "Азовсталь" в эти дни взрывы звучать по нескольку раз в час. Инженерные подразделения Вооруженных сил России начали разминирование территории. Впереди идет бронированная машина, за ней - саперы. Большинство мин уничтожают на месте.

"На данном участке на заводе установлены противопехотные мины ПОМ-2. На данный момент за двое суток было уничтожено более 100 врывоопасных предметов", - говорит военнослужащий инженерно-саперного полка Вооруженных сил России.

Военные также обследуют подвалы "Азовстали". На территории завода расположены обширные подземелья, порой до пяти этажей вниз. А там и заминированные помещения, и склады вооружения и боеприпасов. Националисты вышли отсюда на минувшей неделе, наконец, осознав бесполезность дальнейшего сопротивления.

Ежедневно в плен сдаются десятки украинских военных. В последнее время среди них все больше резервистов, которые оказались на фронте буквально на следующий день после призыва.

"Все, кто там был, не понимали, почему нас бросили неподготовленными туда. Никаких заданий нам не дали. Не дали даже нам возможности отойти. У нас мнение сложилось, что нам просто отдали в плен или на смерть послали", - говорит военнослужащий ВСУ Юрий Дыда.

"Хочу сказать украинским парням, которых призывают на службу, не надо. Вас просто кинут так же, как меня. Оставят в лесу и скажут: делай, что хочешь", - говорит военнослужащий ВСУ.

Но непримиримые сторонники Киевского режима по-прежнему бьют по территории Донбасса и освобожденным районам Украины. Накануне из Николаевской области кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган" националисты обстреляли населенный пункт Белозёрка в Херсонской области. Погибли два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток. Еще десять человек пострадали. Разрушено несколько домов.

"Когда взрывы закончились, вышли, смотрим, а тут хвостовик от "Урагана" торчит. ПВО срабатывает каждый день по нескольку раз в день. Прямо над Белозеркой сбивают ракеты", - говорит житель Белозерки Игорь.

Боевые расчеты российских войск ПВО несут круглосуточное дежурство. Подразделение "Бук-М3" обнаружило беспилотник, который, как вероятно рассчитывал противник, послужит отвлекающим маневром при ударе ракетами "Точка-У". Но его уничтожили переносным зенитно-ракетным комплексом, а затем в дело вступили "Буки". А в небе в любое время суток и в любую погоду - наши истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34. Высокоточными управляемыми ракетами они поражают укрепления и боевую технику противника. Танки националисты, как обычно, хотели спрятать в жилой застройке. Но поскольку люди оттуда давно эвакуированы, удар был нанесен незамедлительно.

Накануне расчет "Гиацинт-С" уничтожил взвод артиллерии националистов, на вооружении которого было три 155-миллиметровых гаубицы М-777 американского производства. Одно из преимуществ российского орудия - мобильность. Сразу после удара - незамедлительное перебазирование. А затем - работа по новым целям.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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