Иномарка без водителя сбила двух пешеходов в центре Владивостока

Обстоятельства ДТП выясняются

Во Владивостоке выясняют обстоятельства ДТП с участием неуправляемого автомобиля. Припаркованная иномарка по неизвестным причинам начала скатываться по дороге и въехала в пешеходов. Пострадали два человека. При этом в салоне никого не было, а сам владелец легковушки - водитель с почти 20-летним стажем.

ЧП произошло на перекрестке в центре Владивостока. Когда пешеходы ждали зелёный сигнал светофора, на них сверху покатился неуправляемый автомобиль. Кадры попали на камеру видеонаблюдения. Припаркованная на обочине машина внезапно поехала задним ходом по наклонной дороге.

— Ко мне подошёл мужчина, он спросил, вы знаете, что там у вас под окном машина. Я вышла, смотрю, там уже скорая, один мужчина с окровавленным лицом, я ему предложила умыться.

Каким-то образом машина не задевает ни один из проезжающих автомобилей. Но, уже набрав скорость, сбивает двух прохожих. В результате у пострадавших сотрясение мозга, один из них госпитализирован.

"По словам собственника автомобиля – 43-летней женщины, - перед тем как произошло ДТП, она припарковала свое транспортное средство и покинула салон. Во время автоаварии иномаркой никто не управлял", - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.

По информации МВД, владелица иномарки - не новичок за рулём, стаж солидный - 19 лет. Но только в этом году женщина получила 7 штрафов за превышение скорости.

По какой причине припаркованная машина начала катиться с горки, сейчас выясняют сотрудники полиции. Они проводят допрос водителя и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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