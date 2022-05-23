Зеленский узаконил конфискацию имущества у сторонников спецоперации России

Киев намерен "пополнить бюджет за счет врагов"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию России.

Первый вариант документа был принят Верховной радой 21 мая 2022 года, однако Зеленский отправил его на доработку, передает ТАСС. Проект с поправками был утвержден парламентом 12 мая.

Новый закон позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", приводит слова главы государства его офис.

Ранее Зеленского попросили переименовать улицы Пушкина в украинских городах в честь американского писателя Стивена Кинга.

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