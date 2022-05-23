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Зеленский узаконил конфискацию имущества у сторонников спецоперации России

10:38
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Киев намерен "пополнить бюджет за счет врагов"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию России.
Зеленский решил продлить военное положение

Первый вариант документа был принят Верховной радой 21 мая 2022 года, однако Зеленский отправил его на доработку, передает ТАСС. Проект с поправками был утвержден парламентом 12 мая.

Новый закон позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", приводит слова главы государства его офис.

Ранее Зеленского попросили переименовать улицы Пушкина в украинских городах в честь американского писателя Стивена Кинга.

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