Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Сам себе бизнесмен"

Сегодня для того, чтобы заняться собственные бизнесом, совсем не обязательно оформлять множество документов. Достаточно придумать хорошую идею и получить статус самозанятого. О том, что это вам даст и каких результатов можно добиться – смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Сам себе бизнесмен" сегодня в 22:35 на нашем канале