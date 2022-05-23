Сегодня для того, чтобы заняться собственные бизнесом, совсем не обязательно оформлять множество документов. Достаточно придумать хорошую идею и получить статус самозанятого. О том, что это вам даст и каких результатов можно добиться – смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Сам себе бизнесмен" сегодня в 22:35 на нашем канале
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Сам себе бизнесмен"
11:59
- понедельник
- 23 мая 2022
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