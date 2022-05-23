ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Сам себе бизнесмен"

11:59
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Сегодня для того, чтобы заняться собственные бизнесом, совсем не обязательно оформлять множество документов. Достаточно придумать хорошую идею и получить статус самозанятого. О том, что это вам даст и каких результатов можно добиться – смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Сам себе бизнесмен" сегодня в 22:35 на нашем канале

Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
Пчеловод
Пчеловод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.