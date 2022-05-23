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Футбольный клуб "Спартак-2" закрыли

10:44
  • понедельник
  • 23 мая 2022

В связи с финансовыми сложностями

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о закрытии второй команды "с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей".

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"Дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.

Изначально "Спартак-2" выступал в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в 2015 году клуб завоевал путевку в ФНЛ. В завершившемся сезоне красно-белые заняли седьмое место.

"Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды", - добавили в пресс-службе.

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