Зеленский даст гражданам Польши особый статус на Украине

Подробности официально не сообщаются

Польские граждане на территории Украины будут практически приравнены к статусу местных жителей. Это если говорить коротко о том, что собой подразумевают те особые права, анонсированные накануне администрацией Зеленского. Ряд СМИ сообщает, что поляки смогут избираться на выборные должности и занимать посты в госструктурах. Силовиков же наделят полномочиями следить за порядком - на территории чужого государства. Официальных подтверждений утечки тезисов ни Киев, ни Варшава пока не дают. Польша при этом однозначно настроена на одобрение законопроекта. И всячески это демонстрирует.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне, к примеру, предложил раскулачивать богатые нефтедобывающие европейские государства в пользу Украины. Мол, слишком много денег те зарабатывают с продажи ресурсов - настало время делиться прибылью. Норвегии, ожидаемо, такие призывы не понравились.

"Возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений. Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы будем вносить ещё больший вклад", - заявил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд вад Петерсоон.

Моравецкому оправдания не интересны: политик обвиняет Норвегию, в том, что она целенаправленно наживается на российско-украинском конфликте и заламывает цены на энергоносители.

"Премьер Польши назвал "несправедливой" сверхприбыль, которую Норвегия получает (по его оценке, это свыше 100 млрд евро) от продажи подорожавшего газа, и призвал "поделиться" деньгами с Киевом. Просто доходы Киева - это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы", - иронизирует представитель МИД России Мария Захарова.

Пока Польша активно убеждает остальные страны ещё активнее помогать, в самом ЕС всё чаще проводят параллели: финансовые и военные транши существенно ослабляют их самих. Ресурсов, как выяснилось, оказалось недостаточно. Да и те, что были, утекли в Киев. Теперь Брюсселю приходится разбираться с ухудшением уровня жизни, а также справляться с острой нехваткой ВПК на континенте. Это ставит под удар собственную безопасность. Решение, кажется, нашёл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он предложил Евросоюзу объединиться и создать коллективную армию.

"Новая обстановка в области безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы. Истощённые запасы в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков", - заявил он.

А вот Вашингтон, очевидно, не видит ни одного недостатка в своей внешней политике. Джо Байден продолжает усиленно искать по всему миру тех, с кем США будут дружить против России. Американский президент в рамках своего четырёхдневного азиатского турне посетил Японию. Среди прочего, от лица всей страны, наобещал Токио поддерживать намерение повышать собственную обороноспособность. Соединённым Штатам очень важен контроль влияния в азиатско-тихоокеанском регионе. Байден заявляет: если военный конфликт разгорится на Тайване, Соединённые Штаты мигом вмешаются.

"Один вопрос: вы не захотели вмешиваться в конфликт на Украине. По определённым причинам. Вы собираетесь вмешаться, чтобы защитить Тайвань, если это понадобится?" – задал вопрос журналист.

"Да. Мы берём это обязательство на себя. Ситуация следующая: мы согласились с политикой Китая, но сама мысль о том, что Тайвань можно взять силой, просто не годится. Это расшатает весь регион, и будет очередная акция, аналогичная тому, что произошло на Украине", - ответил Байден.

Впрочем, очевидно, визит Джо Байдена в страну восходящего солнца, многим местным жителям пришёлся не по нраву и они вышли на акцию протеста. Самим американцам тоже не нравится политика, которую проводит их президент. В США с прилавков пропало детское питание, а цены на бензин обновили очередной исторический максимум.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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