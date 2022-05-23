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Мишустин отметил важность патриотического воспитания молодежи

10:58
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Это особенно важно в настоящее время

На фоне глобальных перемен в мире особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества. Об этом говорится в телеграмме, которую премьер-министр России Михаил Мишустин направил участникам и гостям XXX Международных образовательных чтений.
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В 2022 году Международные образовательные чтения проходят в Москве с 22 по 25 мая. Мишустин назвал форум масштабным событием и особой диалоговой площадкой, на которой идет обсуждение актуальных вопросов образования, духовного развития и нравственного воспитания подрастающего поколения.

В 2020 году чтения посвящены 350-летию Петра I, который стали олицетворением масштабных преобразований, величия и силы России, отметил премьер-министр.

Мишустин выразил уверенность в том, что Международные образовательные чтения дадут возможность их участникам обменяться опытом и интересными идеями, которые будут использованы в педагогическом процессе, сообщается на официальном сайте правительства.

В российских школах тем временем ввели традицию поднятия флага и исполнения гимна перед началом учебной недели. Как рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, это станет важным элементом, формирующим патриотизм.

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