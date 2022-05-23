ЦБ опроверг слухи о покупке валюты для сдерживания рубля

Эта информация не соответствует действительности

Банк России в понедельник, 23 мая, опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.

Источники ранее заявили, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка якобы во избежание резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось.

В ответ на соответствующий запрос в пресс-службе регулятора заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

Ранее появились сообщения, что Министерство финансов и Банк России выступают за смягчение требования по продажи валютной выручки для российских резидентов — участников внешнеэкономической деятельности. В случае одобрения этой инициативы экспортерам придется продавать только 50% выручки вместо нынешних 80%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"