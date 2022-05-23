ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ опроверг слухи о покупке валюты для сдерживания рубля

11:16
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Эта информация не соответствует действительности

Банк России в понедельник, 23 мая, опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.
Курс евро опустился ниже 61 рубля впервые с апреля 2017 года

Источники ранее заявили, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка якобы во избежание резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось.

В ответ на соответствующий запрос в пресс-службе регулятора заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

Ранее появились сообщения, что Министерство финансов и Банк России выступают за смягчение требования по продажи валютной выручки для российских резидентов — участников внешнеэкономической деятельности. В случае одобрения этой инициативы экспортерам придется продавать только 50% выручки вместо нынешних 80%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.