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Эксперты назвали девять российских городов с подешевевшими новостройками

11:23
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Больше всего квадратный метр подорожал в Рязани

Как следует из данных исследования федерального портала "Мир квартир", на которое ссылается ТАСС, по результатам апреля в девяти из 70 крупных российских городов зафиксировано снижение цен на новостройки.
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Это Мурманск (-9%), Грозный (-7,9%), Сочи (-4,7%), Севастополь (-3,8%), Омск (-1%), Краснодар (-0,9%), Сургут (-0,7%), Улан-Удэ (-0,6%) и Астрахань (-0,3%).

Аналитики отмечают, что в целом общая динамика цен по российским городам пока остается положительной. Больше всего за отчетный период квадратный метр подорожал в Рязани (+12,6%), Челябинске (+12,5%) и Волжском (+11,8%).

"Спрос на новостройки с марта существенно снизился, но застройщики не спешат опускать цены", - заявил гендиректор портала Павел Луценко.

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