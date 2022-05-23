Эксперты назвали девять российских городов с подешевевшими новостройками

Больше всего квадратный метр подорожал в Рязани

Как следует из данных исследования федерального портала "Мир квартир", на которое ссылается ТАСС, по результатам апреля в девяти из 70 крупных российских городов зафиксировано снижение цен на новостройки.

Это Мурманск (-9%), Грозный (-7,9%), Сочи (-4,7%), Севастополь (-3,8%), Омск (-1%), Краснодар (-0,9%), Сургут (-0,7%), Улан-Удэ (-0,6%) и Астрахань (-0,3%).

Аналитики отмечают, что в целом общая динамика цен по российским городам пока остается положительной. Больше всего за отчетный период квадратный метр подорожал в Рязани (+12,6%), Челябинске (+12,5%) и Волжском (+11,8%).

"Спрос на новостройки с марта существенно снизился, но застройщики не спешат опускать цены", - заявил гендиректор портала Павел Луценко.

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