Российские ПВО за сутки сбили 3 самолета Су-25 и 2 ракеты "Точка-У"

Поражены четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы "Север" в ДНР

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник об уничтожении вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Житомирской области.

Также стало известно, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России поразили четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы "Север" в ДНР.

Уточняется, что ракетчики и артиллеристы уничтожили за сутки свыше 680 целей ВСУ.

Средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25, перехватили в Херсонской области две украинские ракеты "Точка-У", а в Харьковской - восемь снарядов РСЗО "Смерч".

Авиация поразила 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожены более 230 националистов.

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