Лукашенко передал ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии направил послание генсеку международной организации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Передача послания белорусского лидера произошла во время встречи постоянного представителя государства при ООН Валентина Рыбакова с Гутерришем 18 мая, рассказали в пресс-службе МИД Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, его государство всегда выступало за укрепление глобальной и региональной безопасности, свидетельством чему являются многочисленные белорусские инициативы, например инициатива, известная как "Хельсинки-2", о необходимости проведения широкого международного диалога по безопасности.

Также президент Белоруссии напомнил об усилиях Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах и начальных этапах переговоров России и Украины, состоявшихся на территории нашей страны в 2022 году.

Первоочередными шагами по урегулированию конфликта на Украине, по мнению Лукашенко, является прекращение поставок вооружений, информационных войн и различных провокаций.

Президент Белоруссии заверил генерального секретаря ООН, что Минск готов к прямым встречам и иным шагам с тем, чтобы обеспечить мир и возможности жизни и развития для будущих поколений, сообщает агентство "БелТА".

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Италии при участии премьер-министра разработало поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине. Документ содержит в себе ряд пунктов, в том числе прекращение огня и заключение договора по "оспариваемым" сторонами конфликта территориям. Также предполагается подписание многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

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